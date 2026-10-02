Целта на Доналд Тръмп е да се опита да свали поне малко цената на дизела преди междинните избори в САЩ след около месец. Това коментира в ефира на NOVA NEWS международният анализатор Ивайло Иванов по повод натиска от страна на САЩ върху европейските държави да пуснат на пазара повече количества, за да се ограничи скокът в цените на горивата.

„Основният проблем, за това, което наблюдаваме с цените на нефта и нефтопродуктите е кризата около Иран и военните действия, и конкретно затварянето на Ормузкия проток и на протока Баб ал Мандаб. Проблемни остават нефтопреработвателните способности, защото Тръмп за пореден път се опитва да прехвърли цената на своите грешки на други. Той оказва натиск върху европейските държави да освободят дизелово гориво, за да му помогнат за намаляване на цената на дизеловото гориво в САЩ, която достигна абсолютни рекорди и влияе изключително негативно на настроенията на американските граждани с оглед на предстоящите междинни избори“, каза Ивайло Иванов.

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По думите му друга грешка на Тръмп, е неколкократното му настояване, че виновна за цената на дизела е войната на Русия срещу Украйна и по-конкретно украинските удари срещу руските нефтопреработвателни заводи. Според Иванов тази война има значение, но то е по-малко от грешките, които допусна американският президент по отношение на войната в Персийския залив. „Тръмп пропуска да спомене, че 60% от износа на нефтопродукти от там на практика не съществува заради затварянето на пролива“, посочи той.

Третият елемент за кризата е, че са много ограничени възможностите за отпускане на резерви, тъй като те вече са на доста ниски нива във всички страни, обясни международният анализатор. По думите му предложението на Тръмп Европа да освободи част от своите резерви е временно решение, защото няма ясна политическа стратегия за край на войната с Иран. „От тази гледна точка това ще е изстрел в нищото, който само след няколко месеца може да ни постави в много по-тежка ситуация в разгара на зимата“, категоричен бе Иванов.

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Той допълни, че съвсем скорошна новина е, че пет европейски държави са се споразумели да имат координирана политика и позиция по отношение на американския натиск – да не се съгласят, но и да не ескалират напрежението между САЩ и Европа.

Ивайло Иванов каза още, че съгласно законодателството на ЕС страните членки са задължени да поддържат резерв на нефт и нефтопродукти в рамките на 90 дни. Съответно България също поддържа такъв резерв, но за колко ще стигне той е доста условно, защото в такава ситуация започва да се приоритизира потреблението, обясни Иванов. „В най-лошия случай ще се определят сектори, в които ще бъде осигурявано гориво, за да изпълняват своите функции, а в други сектори ще бъде ограничено“, допълни той.

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Редактор: Цвета Лазаркова