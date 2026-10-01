Италия удължава с още 15 дни проверките по границите с Испания по въздух и по море, предава „Ройтерс”.

Причината за въвеждането им беше миграционната криза в Сеута.

Италия удължава с 15 дни проверките по границите с Испания по въздух и по море

Според „Кориере дела Сера” решението за удължаването на мерките е взето от италианския вътрешен министър Матео Пиантедози след среща с Комитета за анализ на имиграцията и сигурността на границите.

Това е третото удължаване на мерките, след избухването на мигрантската криза в Сеута. На 31 юли десетки хиляди мигранти пробиха границата и нахлуха в испанския анклав в Северна Африка.

Редактор: Ина Григорова