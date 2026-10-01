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Причината за въвеждането им беше миграционната криза в Сеута
Италия удължава с още 15 дни проверките по границите с Испания по въздух и по море, предава „Ройтерс”.
Причината за въвеждането им беше миграционната криза в Сеута.
Италия удължава с 15 дни проверките по границите с Испания по въздух и по море
Според „Кориере дела Сера” решението за удължаването на мерките е взето от италианския вътрешен министър Матео Пиантедози след среща с Комитета за анализ на имиграцията и сигурността на границите.
Това е третото удължаване на мерките, след избухването на мигрантската криза в Сеута. На 31 юли десетки хиляди мигранти пробиха границата и нахлуха в испанския анклав в Северна Африка.Редактор: Ина Григорова
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