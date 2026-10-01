Покупката на жилище в строеж започва с избор по план и често включва плащания преди завършването на сградата. За да прецените офертата, разгледайте проекта, документите и общия бюджет до нанасянето.

Проверете продавача и документите

Когато търсите апартаменти ново строителство в София от строител , проучете завършените проекти и дружеството, с което ще подписвате договор. Продавачът може да е инвеститорът, а не строителната компания.

С помощта на независим адвокат проверете собствеността върху терена или правото на строеж, разрешението за строеж и вписаните тежести. При ипотека изяснете условията за заличаването ѝ за конкретното жилище.

Уточнете етапа и договорните условия

Акт 14 е за приемане на конструкцията. Акт 15 удостоверява годността на завършения строеж за приемане. Въвеждането в експлоатация, популярно наричано „Акт 16“, позволява сградата да се използва по предназначение.

В предварителния договор трябва да са описани имотът, площта, цената, плащанията, сроковете и степента на завършеност. Прегледайте условията за прехвърляне на собствеността, неустойките при забавяне и клаузите за промени в площта.

Сравнете какво получавате

При избор на апартаменти ново строителство в София разгледайте разпределението, изложението, общите части и паркирането. Уточнете как е изчислена обявената площ.

Поискайте техническа спецификация. „По БДС“ и „до ключ“ могат да включват различни дейности според проекта. Договорът трябва да посочва какво ще бъде изпълнено.

Планирайте бюджета и финансирането

Освен цената предвидете разходите по сделката, банковите такси, довършването и обзавеждането. Проверете дали ДДС е включен, когато е приложим, и как се заплащат паркомястото и складът.

Преди капаро обсъдете с банката на какъв етап би финансирала проекта и какви собствени средства ще ви трябват. Съобразете договорените плащания с условията за отпускане на кредита.

Проверете жилището при предаване

Следете строителните етапи и пазете документите. При предаването сравнете изпълнението с техническата спецификация, при нужда с независим специалист. Опишете установените несъответствия в приемо-предавателния протокол.

Редактор: Никола Тунев