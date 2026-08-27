Сезонът на подаръците наближава и все повече хора търсят нещо по-различно от поредната безлична кутия. Тенденцията тази есен е ясна: българите залагат на практични, стилни подаръци за дома, които носят ежедневна стойност. Италианската марка Ariete е сред имената, които все по-често се появяват в подаръчните списъци, благодарение на разпознаваемия си дизайн и широката гама от домашни уреди.

Проучванията на потребителското поведение в България показват, че над 60% от хората предпочитат да получат подарък, който ще използват ежедневно, пред декоративни или символични предмети. Кухненските уреди попадат в тази категория и бележат ръст на продажбите от около 15% в подаръчния сезон спрямо останалата част от годината. Причината е проста: добрият уред за дома е внимание, което се усеща всеки ден.

Сред най-търсените категории за подарък са кафемашини. Домашното еспресо с качествени зърна спестява значителни суми годишно спрямо ежедневните посещения в кафене. А когато машината е с елегантен ретро дизайн и хромирани детайли, тя не просто приготвя кафе, а се превръща в акцент на кухнята. Това е подарък, който получателят ще използва всяка сутрин и ще си спомня за момента с всяка чаша.

Изненадващ хит в подаръчните класации са и фурните за пица. Тези компактни уреди достигат температури над 400 градуса и позволяват приготвяне на автентична италианска пица у дома за по-малко от 4 минути. За семействата с деца те бързо се превръщат в повод за съвместни вечери, а за младите двойки са начин да впечатлят гостите с домашно приготвена Маргарита.

Не на последно място, уредите за домашно кафе и готвене са подарък, подходящ за всяка възраст. Младите професионалисти ценят дизайна и практичността. Семействата виждат спестяването на време и пари. А по-възрастните поколения оценяват качеството и дълготрайността на добрия уред. Тази универсалност е може би най-силният аргумент в полза на подаръка за дома.

Пълната гама кухненски електроуреди на Ariete включва също блендери, тостери и уреди за топли напитки, всеки с характерната италианска визия. Идеята зад подаръка с характер е проста: вместо нещо, което ще бъде забравено до Нова година, изберете нещо, което ще бъде използвано всеки ден. А когато носи и стил, удоволствието е двойно.

Редактор: Цветина Петкова