В следващите дни времето ще се запази слънчево и топло спрямо обичайното за октомври. В сряда и четвъртък облачността ще е минимална, а вятърът - до умерен. Сутрин - студено, но без слана, с температури между 5 и 10 градуса, следобед - от 22 до 27 градуса. Кулминацията на температурите ще е в края на работната седмица и началото на почивните дни със стойности на термометъра до почти 30 градуса в Дунавската равнина.

Промяна се очаква в края на седмицата с оформянето на зона с ниско налягане в Средиземноморието и нахлуващ от северозапад по-хладен въздух. В петък на изолирани места по планините на Западна България и в събота, отново главно по планините, ще се развиват кратки и локални летни дъждове с гръмотевични процеси.

По-съществена валежна обстановка ще има в неделя, когато явленията ще обхванат повече райони на Западна и Централна България. В районите с валеж ще захладнее осезаемо и дневните температури няма да надвишават 15-20 градуса, докато в източните части на страната термометрите ще достигат 25-26.

Предстоящата седмица ще е по-хладна, особено от вторник нататък с дневни температури от 15 до 20 градуса. В първия ден на периода - променлива облачност, в ранните часове с понижена видимост. След това ранните прогнози допускат есенни дъждове, на места в значителни количества. Със застудяването във високия планински пояс ще превали сняг.