Българската агенция по безопасност на храните установи вторично огнище на шарка по овцете и козите в два свързани животновъдни обекта в село Васил Левски, община Карлово. В тях се отглеждат общо 174 овце.

Стопанинът е подал сигнал след появата на симптоми на заболяването и е съдействал на ветеринарните власти. Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат град Карлово и селата Васил Левски, Ведраре, Горни Домлян, Куртово, Марино поле и Соколица от община Карлово, област Пловдив.

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Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат град Баня, град Калофер и селата Бегунци, Богдан, Войнягово, Домлян, Дъбене, Иганово, Каравелово, Климент, Московец, Мраченик, Певците и Пролом от община Карлово, област Пловдив; град Сопот и село Анево от община Сопот, област Пловдив; град Хисаря и село Михилци от община Хисаря, област Пловдив; селата Горна Махала, Иван Вазово, Отец Паисиево и Песнопой от община Калояново, област Пловдив; селата Свежен и Сърнегор от община Брезово, област Пловдив; и селата Александрово, Манолово, Осетеново, Тъжа и Търничени от община Павел Баня, област Стара Загора.

От пресцентъра на БАБХ посочват, че са предприети мерки за ограничаване и ликвидиране на заболяването. Собствениците ще получат обезщетение по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

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В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол.

Извършва се и епизоотично проучване за проследяване на движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

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Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети, посочват от Българската агенция по безопасност на храните.

Редактор: Ивета Костадинова