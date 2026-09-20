Българската агенция по безопасност на храните установи ново огнище на шарка по овцете и козите в пловдивското село Васил Левски. Заболяването е потвърдено в два свързани животновъдни обекта, в които се отглеждат общо 324 овце и 10 кози.

Сигналът е подаден от собственика на животните, след като забелязал признаци на заболяването. По данни на БАБХ стопанинът е съдействал изцяло на ветеринарните власти.

Откриха първично огнище на шарка по овце и кози край Пловдив

Около огнището е въведена 5-километрова защитна зона. В нея попадат Карлово и селата Васил Левски, Ведраре, Горни Домлян, Куртово, Марино поле и Соколица.

Определена е и 20-километрова надзорна зона, която обхваща населени места в общините Карлово, Сопот, Хисаря, Калояново и Брезово в Пловдивска област, както и в община Павел баня в Старозагорска област.

В засегнатите райони се забранява придвижването на овце и кози, освен на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Предвижда се стадата да останат на оборен режим. Ветеринарните власти ще извършат преброяване на животните, проверки в стопанствата и актуализиране на информацията в системата „ВетИС“.

Започнало е и епизоотично проучване, което трябва да проследи движението на животни, продукти, фуражи и превозни средства, свързани със засегнатите стопанства. Специални правила ще важат и за придвижването и преработката на сурово мляко от районите под ограничения.

Шарка по овцете и козите в Благоевградско, въведоха ограничителни мерки

Предприети са мерки за ограничаване и ликвидиране на заболяването, а собствениците на засегнатите животни ще бъдат обезщетени съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.

От БАБХ подчертават, че шарката по овцете и козите не представлява опасност за хората, но разпространението ѝ може да причини сериозни икономически загуби.