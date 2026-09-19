Полицията в Хага днес разпръсна забранена, “частично насилствена“ демонстрация на крайнодесни екстремисти. Участници скандираха лозунги срещу мигрантите и миграционната политика на правителството и призоваваха за насилие срещу евреите, съобщи холандската информационна агенция АНП. Силите за сигурност бяха атакувани с коктейли “Молотов” и пътни знаци, съобщи АНП.

Градската администрация обяви извънредно положение. Няколко демонстранти бяха арестувани. Министърът на правосъдието Давид ван Вал осъди атаките срещу полицията и издигането на крайнодесни екстремистки лозунги.

Сблъсъци и сълзотворен газ по време на протест на овцевъди в Букурещ (ВИДЕО)

“Важно е да предприемем възможно най-твърдите действия“, каза политикът от консервативно-либералната Народна партия за свобода и демокрация. Той посочи, че е видял “отвратителни кадри“ в Хага и спомена “хитлеристки поздрави, антисемитски лозунги, насилие срещу полицията и хвърляне на запалителни вещества срещу полицията“.

По-рано организацията, работеща под мотото “Ние сме народът” (Wij Zijn Het Volk), свика митинг срещу имиграцията в Нидерландия и срещу миграционната политика на правителството.

Според АНП няколко стотици души са се отзовали.

Редактор: Габриела Павлова