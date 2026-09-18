Семейство сибирски тигри, които са застрашен от изчезване вид, беше забелязано в североизточната китайска провинция Дзилин. Тигрицата с четири малки беше заснета от мъж, пътувал с кола в окръг Уанцин, където се намира национален парк за опазване на диви животни.

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Според експерти това е първият случай от около три години и половина, в който в района, е забелязано семейство сибирски тигри с малки.

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През последното десетилетие се забелязва нарастване на популациите на дивите сибирски тигри и далекоизточни леопарди в Китай. Това показват официални данни на Пекин, публикувани през юли 2026 г.

Редактор: Станимира Шикова