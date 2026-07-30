Три малки сибирски тигърчета направиха първата си разходка пред посетители в зоопарка на словенската столица Любляна. Те са родени в края на месец май и са първото поколение на новата двойка тигри – Ариса и Усури, които участват в европейската програма за опазване на застрашения вид.

Над 30 малки сибирски тигърчета се родиха в парк в Китай

В дивата природа са останали едва около 500 сибирски тигъра. От зоологическата градина определят раждането на тризнаците като голям успех, тъй като размножаването на вида в плен е рядкост.

Три лъвчета се родиха в зоопарка в Стара Загора (СНИМКИ)

Трите женски са в отлично здраве, засега все още нямат имена, а през следващите 2 години ще останат под грижите на майка си, както е и в естествената им среда.

Редактор: Станимира Шикова