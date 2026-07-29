Спасиха тюленче, което в продължение на седмици плувало в белгийския морски канал „Брюксел-Шелда“. Малкото попаднало случайно в изкуствения воден път, след като се отдалечило от Северно море дълбоко навътре в сушата.

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Доброволци внимателно заловили животното, за да бъде транспортирано до центъра за спасяване на тюлени "Морски свят" в Бланкенберге. Тюленчето, което според първоначалната оценка на спасителите си е на около два месеца, изглеждало слабо и вероятно се е отделило от родителите си.

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Макар че тюлените обикновено могат да оцеляват в сладка вода и да намират пътя обратно към морето, това малко е пропътувало необичайно голямо разстояние навътре в сушата, съобщават местни медии.

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Тюленчето има лека температура, но вече се полагат грижа за него в спасителния център в Бланкенберге. Екипът там планира скоро да го върне обратно в Северно море.

Редактор: Станимира Шикова