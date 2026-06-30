Необичаен гост привлече вниманието на десетки плажуващи край Варна. Малко делфинче се появи съвсем близо до брега, а видеоклипът от случката бързо се превърна в сензация в социалните мрежи, събирайки над един милион гледания във Facebook.

Кадрите са заснети от летовници, които сред първите забелязват морския бозайник в плитчините. По думите им животното изглеждало дезориентирано и се приближило опасно близо до плажа. Хората на място забелязали и нараняване по гърба на делфинчето. След като се уверили, че не е заседнало, те внимателно му помогнали да се насочи обратно към открито море. Свидетели на случката разказват, че делфинът постепенно успял да отплува навътре, а всички се надяват, че раната му не е сериозна и животното ще се възстанови.

Жени и Павел са природозащитниците, оказали се на точното място и в точното време.

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„Случката е от тази неделя. Докато с компанията играехме волейбол, изведнъж просто видях едно черно петно. Тогава осъзнах, че това е делфин. Тръгнах към него, а около нас се струпаха около двайсетина души. Както делфинът си плуваше, изведнъж спря и вълните просто започнаха да го бутат. Взех леко делфинчето, обърнах го на другата посока и му дадох тласък да започне да плува навътре в морето”, разказа Павел.

Жени заснела видеоклипа, разпространил се в социалните мрежи. Тя разказа, че варненци са свикали да виждат делфини, но не и толкова близо – на брега на плажа.

За животинчето е подаден сигнал до РИОСВ. Природозащитниците призовата хората да са отговорни и да не притесняват домакините сред природата.

Повече гледайте във видеото.