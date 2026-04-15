Министерството на околната среда и водите е изпратило на прокуратурата в Добрич резултатите от извършените анализи на загинали птици и китоподобни бозайници, открити по крайбрежието край Шабла. Данните сочат, че животните са загинали вследствие на удавяне, което е и основанието за подаване на сигнал до държавното обвинение.

Част от намерените животни - четири делфина и единадесет птици от вида буревестник - са били изследвани в Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани“ в Стара Загора. Резултатите от аутопсиите показват категорични признаци на удавяне.

Стотици делфини бяха открити мъртви в района на река Амазонка (ВИДЕО)

При птиците са установени диатомни водорасли, характерен индикатор за този тип смърт, а при делфините са открити следи от контакт с рибарски мрежи, както и други белези, насочващи към задушаване във вода.

Сигналите за мъртви животни са постъпили в Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна на 19 и 20 март. В отговор експерти са извършили обход на крайбрежната ивица от Дуранкулак през Крапец до Езерец.

При проверките са открити множество загинали птици, основно буревестници, както и девет китоподобни - от видовете афала, обикновен делфин и муткур.

Най-малкият вид делфин в света е застрашен от изчезване (ВИДЕО)

За изясняване на причините за смъртта са направени допълнителни изследвания. Проби от морската вода, анализирани от Басейнова дирекция „Черноморски район“ - Варна, показват, че няма отклонения в показателите и не е установено замърсяване. От своя страна Областната дирекция по безопасност на храните в Добрич е потвърдила, че пробите за птичи грип са отрицателни, което изключва и тази хипотеза.

