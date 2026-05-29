Трима астронавти от китайската мисия „Шънчжоу-21“ („Вълшебният кораб“) се завърнаха успешно на Земята след седеммесечна мисия в космоса, предаде ДПА. Капсулата им се приземи в пустинята Гоби в северозападната част на Китай.
Според официални данни Чжан Лу, У Фей и Чжан Хунчжан са прекарали повече от 200 дни в орбита, поставяйки рекорд за най-дълга мисия на китайски астронавтски екипаж досега.
Преди завръщането си астронавтите предадоха управлението на космическата станция „Тиангун“ („Небесен дворец“) на екипажа на мисията „Шънчжоу-23“.
Chinese astronaut Wu Fei safely exited the Shenzhou-21 return capsule following the mission’s successful landing. The return marks another milestone for China’s rapidly advancing space programme and its long-term ambitions in orbit.#China #Shenzhou21 #WuFei #Astronaut #Space… pic.twitter.com/Rk2KVouiC6— APT News (@APT__News) May 29, 2026
Според Китайската агенция за пилотирани космически полети (CMSA) тайконавката Ли Цзяин е първият представител на специалния административен район Хонконг, който участва в космическа мисия. Тя е част от новия екипаж заедно с тастронавтите Чжу Янчжу и Чжан Чжиюан.
За първи път един от членовете на новия екипаж ще остане на борда на станцията около година вместо обичайните шест месеца. Кой ще бъде избран за удължената мисия ще стане ясно по време на престоя в орбита.
С по-дългия престой Китай цели да проучи влиянието на продължителните космически мисии върху човешкото тяло.
The three astronauts of China's Shenzhou-21 crewed spaceflight mission are now on their way back to Earth, and they are all in sound condition, the ground support team said on May 29.#ChinaSpaceLaunch #ChinaSpaceStation #Spacehttps://t.co/wGDVXHiSQ0 pic.twitter.com/30nxasY7AI— CCTV+ (@CCTV_Plus) May 29, 2026
Забавянето между мисиите „Шънчжоу-21“ и „Шънчжоу-23“ е свързано с инцидент, станал преди предаването на екипажа през ноември. Космически отпадъци са повредили капсулата за завръщане на „Шънчжоу-20“. Заради това екипажът на „Шънчжоу-21“ е трябвало да предостави своята капсула за завръщането на астронавтите. Съгласно аварийния план контролният център е изстрелял без екипаж космическия кораб „Шънчжоу-22“, планиран първоначално за по-късен етап. Екипажът на „Шънчжоу-21“ се е завърнал именно с него, а повредената капсула впоследствие е кацнала на Земята без хора на борда.Редактор: Цветина Петрова
