В новия епизод на "Непознатите земи" Николай Василковски ни показва някои от "извънземните места" на нашата планета в сърцето на Тихоокеанския огнен пръстен.

По северното крайбрежие на Тайван има едно място, което почти няма аналог по света. Скалните гъби близо до Кърджали са продукт на хилядолетната ерозия, но там извънземните форми са пръснати на голяма площ по продължението на 1700-метровия Дяволски нос. Ако човек търси на нашата планета пейзаж, който е доста близък до марсианския, точно там е това място.

"Дотам и обратно": Изумителните розови пирамиди край село Царевец (ВИДЕО)

Геопаркът Йелиу е оформил днешния си облик в продължение на стотици милиони години при сблъсъка на планетарните тектонски плочи и последвалата ерозия.

Кадър: Николай Василковски, NOVA

Доц. д-р Димитър Желев е сред учените от Геолого-географския факултет на Софийския университет, дошли за поредица от теренни изследвания.

На границата между тропика и субтропика, в прегръдката на Огнения пръстен, под напора на зловещите тайфуни, природата е създала невероятен спектакъл от геоложки чудеса.

Пълния епизод от „Непознатите земи” - рубриката на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria, гледайте всяка неделя в „Събуди се”.