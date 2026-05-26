Новак Джокович отново привлече вниманието извън корта - този път с настроение, танци и български ритми. Сръбската тенис звезда се включи в популярното TikTok предизвикателство около хита „Бангаранга“, като публикува видео със своята дъщеря Тара дни преди старта на „Ролан Гарос“.

В клипа двамата танцуват и се забавляват под звуците на песента, която се превърна в истински хит в социалните мрежи. Видеото бързо събра реакции от фенове, а мнозина отбелязаха колко непринудено и усмихнато изглежда Джокович в компанията на дъщеря си.

Повод за закачката стана неформалният „танцов дуел“ между Джокович и Арина Сабаленка, който набира популярност сред звездите на тениса в навечерието на турнира в Париж. Играчите все по-често използват социалните мрежи, за да показват настроение и чувство за хумор извън състезателната атмосфера.

