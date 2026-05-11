България успешно посрещна първите три етапа от Giro d’Italia 2026 – Grande Partenza Bulgaria, които преминаха през Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София.

В рамките на около 550 километра на българска земя страната ни беше във фокуса на едно от най-големите спортни събития в света и достигна до милиони зрители чрез международното телевизионно и дигитално покритие на състезанието.

След финала на българските етапи министърът на туризма Илин Димитров подчерта, че Джиро д'Италия превърнало България в световна сцена и е показало пред света страната ни такава, каквато я познаваме – вдъхновяваща, пълна с енергия и дух.

„550 километра на българска земя показаха страната ни пред милиони хора по света такава, каквато я познаваме ние - вдъхновяваща и пълна с енергия и дух“, заяви министър Димитров. Той благодари на всички институции, общини, организатори, представители на бизнеса и екипи, които са работили за успешното провеждане на събитието, като отбеляза, че резултатът ясно показва какво може да бъде постигнато, когато държавата, местната власт и секторът работят съвместно.

Джиро д’Италия – „пътуваща реклама“ с фокус върху българското културно наследство (СНИМКИ)

Министърът отправи специална благодарност и към българската публика – хилядите хора по улиците на Бургас, Несебър, София и по цялото трасе, които посрещнаха състезателите с ентусиазъм и превърнаха преминаването на Джиро д'Италия през България в истински празник на спорта. „Убеден съм, че след тези дни милиони хора по света ще запомнят не само Giro d’Italia, но и страната ни – с нейната красота, дух и сърце. Заповядайте в България“, каза още Илин Димитров.

Българското домакинство, в чиято подготовка участие взеха институции, общините, бизнесът и екипите на Министерството на туризма, получи висока оценка и от изпълнителния директор на Джиро д'Италия Пауло Белино. Той определи тазгодишния старт като „един от най-фантастичните стартове на Джиро д’Италия“ и отличи специално българската публика. „Вашата страна се показва по цял свят. Ентусиазмът е толкова голям, че не го очаквахме. Атмосферата е една от най-добрите, които сме преживявали. Всичко беше абсолютно перфектно“, заяви Белино.

Снимки: Министерство на туризма

Редактор: Цветина Петрова