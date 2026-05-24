Гръцкият гранд "Олимпиакос" е новият шампион в баскетболната Евролига.

Във финала на турнира в Атина "червено-белите" от Пирея се наложиха с 92:85 (19:26, 27:18, 15:21, 31:20) над испанския Реал Мадрид и взеха сладък реванш за поражението си от същия съперник във финала през 2023 година в Каунас.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Освен това Олимпиакос стана първият отбор, който печели турнира, след като е бил първи и през редовния сезон. Успехът бе по-специален и за българския национал Александър Везенков, който вече спечели всички значими отличия в европейския баскетгбол с екипа на Олимпиакос. Везенков завърши мача с 12 точки и 4 борби.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Редактор: Иван Петров