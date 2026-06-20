Докато повечето деца прекарват свободното си време в социалните мрежи, 11-годишната Дария от Варна предпочита да се потапя в света на книгите. Четвъртокласничката чете близо 100 книги годишно и вече трудно намира нови заглавия, които не е разлистила. „Май съм прочела около 300 и няколко романа и не знам колко енциклопедии“, споделя тя.

Любимите ѝ автори са класики в приключенската литература. Сред тях: Джек Лондон, Жул Верн, Карл Май, Майн Рид и Емилио Салгари. Любовта към четенето идва от майка ѝ Мария, която още от бебе ѝ чете приказки. На седем години момичето решава само да отвори книга и започва с „Матилда“. Оттогава четенето се превръща в нейно ежедневие.

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Страстта към книгите понякога създава и проблеми. Дария неведнъж се е прибирала със забележки от училище, защото чете по време на час. „Скарахме се, защото сме казали, че в училище не трябва да се чете. Даже ѝ взимаме киндъла, но тя винаги намира книга от библиотеката или отнякъде другаде“, разказва майка ѝ с усмивка.

За разлика от много свои връстници, момичето не намира особена привлекателност в телефоните и социалните мрежи: „Не се иска никакво въображение, за да разбереш или да си представиш нещо - то ти го показва веднага“, смята тя. Единственият компромис с технологиите е електронният четец. „Много по-удобен е за носене. Свети и мога да чета през нощта, когато са ме сложили да спя“, признава Дария през смях.

Освен запален читател, тя вече прави и първите си стъпки като автор. Вдъхновена от любимите си книги, започва да пише собствена история.

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