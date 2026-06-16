Рядко първо издание на романа „Брулени хълмове“ от Емили Бронте, запазено в оригиналната си издателска подвързия и съдържащо характерните за първия тираж печатни грешки, ще бъде предложено на търг в Лондон за първи път от повече от век, предаде "Асошиейтед прес".

От аукционната къща „Кристис“ посочиха, че това е първият екземпляр от романа в оригиналната му платнена подвързия, който се появява на търг от 1908 г. насам. От първото издание през 1847 г. са отпечатани около 250 копия, а предлаганият екземпляр е бил част от частна библиотека почти от момента на публикуването му.

A rare, first-edition copy of "Wuthering Heights," complete with spelling mistakes, is up for auction for the first time in more than a century. https://t.co/DEaHrSxmgF — ABC News (@ABC) June 15, 2026

Книгата ще бъде продадена заедно с първо издание на романа „Агнес Грей“ от сестрата на Емили Бронте - Ан Бронте. Очаква се двата тома да достигнат цена между 400 000 и 600 000 британски лири на търг, насрочен за 30 юни в Лондон.

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Според специалиста по редки книги и ръкописи в „Кристис“ Марк Уилтшър първото издание на „Брулени хълмове“ е известно с многобройните си типографски грешки, включително неправилно изписване на думата heights („хълмове“) на няколко места. Романът е публикуван бързо след успеха на „Джейн Еър“ от Шарлот Бронте.

При излизането си творбата предизвиква противоречиви реакции, като някои критици я определят като шокираща заради мрачната ѝ атмосфера и силните емоционални конфликти. Днес „Брулени хълмове“ се смята за едно от най-влиятелните произведения в английската литература и продължава да вдъхновява филмови, музикални и художествени интерпретации, пише още "Асошиейтед прес".

Редактор: Цветина Петрова