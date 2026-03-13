Вижте къде се намират мрачните пейзажи от лентата с Марго Роби и Джейкъб Елорди

Новата адаптация на „Брулени хълмове“ от 2026 година впечатлява зрителите не само с изключителната актьорска игра на Марго Роби и Джейкъб Елорди, с красивите дизайнерски решения, но и с пейзажите, който реално са пряк участник в драматичните обрати в историята за трагичната любов между Хийтклиф и Кати. Филмът, базиран на романа на Емили Бронте от 1847 г., е заснет основно в Йоркшир, Англия.

Лентата, който е под режисурата на Емералд Фенел, вдъхнови ново поколение фенове да посетят ветровитите мочурища и местата, свързани както с филма, така и със сестрите Бронте. Лентата е изпълнена с много красиви сцени, но има няколко специфични места, които обгръщат с мъгла и дъжд любовната история на двамата герои на Роби и Елорди.

Снимка: Getty Images

♦ Някои от тях могат да бъдат и посетени, други обаче са заснети в студио. Така например сцената, в която която Хийтклиф "хвърля" Кати върху клон на дърво и я оставя там е снимана в студио. Въпреки това обаче пейзажът в Йоркшир остава ключов за събитията и допринася много за засилване на емоцията.

♦ Издадената скала, където Кати се тъгува, след като Хийтклиф изчезва, е Хийлоуг Краг, известна още като Краг Уилас. Намира се на 8 км от село Рийт и е предпочитан район за катерачите.

♦ Моментът, в който Кати се отправя към своята сватба с Едгар Линтън (Шазад Латиф), облечена с бяла рокля, е заснет близо до Боулдършоу Лейн в Суейлдейл.

♦ Други кадри сред природата на Западен Йоркшир са заснети в Брайдстоунс Мур - природен резерват с изглед към долината Калдър, на север от град Тодмордън.

Снимка: iStock

♦ Мрачното имение „Брулени хълмове“, в което израстват Кати и Хийтклиф, е смесица от студийни декори и истинска локация.

Интериорите и близките кадри на имението в разцвета му са декор, но по-широките изгледи и разрушените сгради са Старата мелница Ганг, под Хийлоу Краг, на няколко мили западно от Рийт. В миналото тези сгради са били част от фабрика за топене на олово, която е построена през 1846 г. Тук се е преработвала оловна руда от местни мини, а сега е паметник на културата.

♦ Още едно ключово място от филма е реална локация. Моментът, в който Кати и Хийтклиф се крият от дъжда, е заснет под висока каменна пирамида, през която минава пътека и която се намира в Южен Йоркшир. Тя е наречена Игленото ухо, разположена е в имението Фицуилям Уентуърт, между Родъръм и Барнсли.

Легендата разказва, че граф Малтън построява пирамидата, за да докаже, че човек може да мине през иглени уши. 

Снимка: iStock

♦  Тръшкрос Грейндж - имението на Линтън, включително и градината, са построени и заснети изцяло в студио.

♦ Началната сцена на публичното обесване е снимана във вътрешния двор на къща Ноул, Ноул Лейн, Севъноукс в Кент. Тя е една от най-големите къщи от епохата на Тюдорите в Англия и е замислена като къща календар – предполага се, че съдържа 365 стаи, 52 стълбища, 12 входа и седем двора. 

Снимка: iStock

Ноул се е появявал и във филма от 2007 г. „Другото момиче от рода на Болейн“ със Скарлет Йохансон и Натали Портман, както и в „Карибски пирати: В непознати води“.

Филмът „Брулени хълмове“ вдъхва съвременен живот на една от най-силните любовни истории в класическата литература. Той успява да предаде мрачната, но магнетична атмосфера на романа, като съчетава силни актьорски изпълнения, впечатляваща визуална естетика и емоционална дълбочина. 

Последвайте ни

