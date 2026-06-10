Властите в Република Северна Македония нямат реално желание и не предприемат никакви стъпки за започване на преговори за членство в Европейския съюз. Липсата на напредък не е просто застой, а целенасочено блокиране, зад което прозира влиянието на Белград и т.нар. „сръбски свят”. Това заяви журналистът Любчо Нешков в предаването "Пресечна точка" по NOVA, коментирайки срещите на върха и бъдещето на българо-македонските отношения.

Според Нешков фокусът не трябва да пада върху протоколните детайли при визитите, а върху същността на проблема – системният отказ на Скопие да изпълни критериите за еврочленство.

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„Ако вървим по повърхността, ние не само ще подценим ситуацията, но може да бъдем изправени пред много големи сътресения на Балканите, каквито имаше само преди 30 години. Тук нямаме просто чисто българо-македонски взаимоотношения. Става въпрос за много по-сериозен удар срещу Европейския съюз. Властите в Скопие на практика нямат желание за преговори. И когато вие се оттегляте доброволно, след като Антонио Коща и Урсула фон дер Лайен ви казват какво трябва да направите, се задава въпросът: с какво се попълва този вакуум?”, коментира журналистът.

Той посочи, че празнината се запълва от влиянието на сръбската и руската политика в региона. Нешков обърна внимание на парадокса, при който политиците в РСМ реагират с агресия срещу България, но не възразяват, когато ги третират като част от „сръбския свят” или наричат страната им „Южна Сърбия”.

Относно оправданията на македонския премиер, че страната му може да чака с десетилетия за ЕС в името на идентичността си, журналистът бе категоричен:

„Това е целенасочено блокиране. Когато имате министър-председател, който казва: „Аз мога да чакам десетилетия“, той го казва, защото неговият личен статут не е застрашен. Но това е лъжа към обществото, защото последната социология сочи, че над 70% от населението в Македония желае членство в ЕС. Това се бие със страшна сила с лъжите на режима в Скопие”.

Нешков коментира и последния доклад на Европейския парламент, в който критиките към РСМ не се ограничават само до езика и идентичността, но засягат тежко корупцията и зависимостите в съдебната система. Според него поведението на македонския външен министър не е изненада, тъй като той прокарва политики, които не са в интерес на собствените му граждани, следвайки модела на югославската дипломация.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка