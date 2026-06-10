Снимка: ЕПА/БГНЕС
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Президентът на РСМ ще участва и в голям международен форум в София
Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска днес ще се срещне с държавния глава Илияна Йотова в София. Силяновска идва у нас заедно с македонския външен министър Тимчо Муцунски, с когото ще участва в срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа.
По думите на Гордана Силяновска в рамките на събитието се очаква „да бъдат повдигнати съществени въпроси, защото няма нерешим проблем”. А предстоящия си разговор с Йотова тя определи като „естествено продължение” на срещата им в Ереван през май по време на Осмата среща на върха на Европейската политическа общност, където са имали „приятен женски разговор”.
Илияна Йотова ще отличи с Почетния знак на президента пожарникарите, участвали в спасяването след катастрофата на „Челопешко шосе“Редактор: Мария Барабашка
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