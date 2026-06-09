Президентът Илияна Йотова ще удостои с Почетния знак на президента четиримата огнеборци, взели участие в спасяването след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“, в сряда.

За проявен героизъм при спасяването на пострадалите при катастрофата Йотова ще отличи младши инспектор Тодор Йорданов, младши експерт Благой Благоев, младши инспектор Данаил Влахов и младши експерт Петко Върбин от Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кремиковци към 8 Районна служба към ПБЗН.

Иван Демерджиев награди пожарникарите, участвали в спасяването след катастрофата на „Челопешко шосе”

Припомняме, че на 5 юни по време на незаконна гонка автомобил се вряза с висока скорост в автобус на градския транспорт, а друг – в близка спирка. На място загина един от пътниците в автобуса, а по-късно от раните си в болница починаха още трима от пострадалите. Броят на ранените е 17 души.

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Редактор: Ивайла Маринова