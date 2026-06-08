„Сърцето ми остана в МВР заради хора като тези, които са готови да служат и за които дълг и чест не са просто понятия, а принципи, които ги водят в професията им”, това коментира министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Днес той награди столичните пожарникари, участвали в спасителните действия след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“, станала на 5 юни. Инцидентът възникна, след като лек автомобил се вряза в автобус на градския транспорт със скорост от 150 км/ч.

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Наградени са:

⇔ младши експерт Благой Младенов Благоев - командир на екип;

⇔ младши експерт Петко Стефанов Върбин - командир на екип;

⇔ младши инспектор Даниел Димитров Влахов - старши пожарникар;

⇔ младши експерт Тодор Александров Йорданов - водач на специален автомобил първа степен.

Министър Демерджиев изтъкна, че отличените служители са се отзовали на трагедията край „Челопешко шосе” още преди да получат официален сигнал и преди да бъдат изпратени там. По думите му те са направили всичко необходимо, за да ограничат трагедията, която е можела да придобие съвсем различни мащаби.

По отношение на причинителите на катастрофата, Демерджиев беше категоричен, че държавата вече подхожда с цялата си строгост не само към тях персонално, а към всички подобни водачи. Той предупреди, че мерките са насочени срещу тези, които са се самозабравили и си позволяват да рискуват живота и здравето на другите на пътя.

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Редактор: Мария Барабашка