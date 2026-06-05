Снимка: Булфото
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Автобусът се е преобърнал странично
Лек автомобил се вряза в автобус от градския транспорт в София. При инцидента, станал на ул. "Челопешко шосе", загинаха двама мъже. Ранените са най-малко 9, 8 от тях - с опасност за живота, съобщиха от Спешна помощ. От "Пътна полиция" добавиха, че в катастрофата е участвал и валяк.
Вследствие на удара автобусът се е преобърнал странично. Втора кола, участвала в катастрофата, е разполовена. По информация на дежурния диспечер двата автомобила са участвали в гонка преди фаталния сблъсък. От "Пътна полиция" заявиха, че не могат да потвърдят тази версия до приключване на процесуално-следствените действия.
СНИМКИ ОТ МЯСТОТО НА КАТАСТРОФАТА ВИЖТЕ ТУК
Сигналът за катастрофата е подаден в 19:37 ч., съобщиха от Центъра за градска мобилност.
За смъртта на едната жертва - на 27 години, стана ясно веднага след сблъсъка. Вторият загинал - мъж на 31, е издъхнал в болница ИСУЛ, потвърдиха за NOVA от лечебното заведение.
Десет екипа на Спешна помощ, 2 пожарни и 2 спасителни автомобила бяха изпратени на местопроизшествието.
Двама от ранените са настанени в ИСУЛ, четирима - в "Света Анна", трима - във ВМА и един - в "Пирогов".
Видео: "Булфото"
От ВМА съобщиха, че единият от техните пациенти е с черепно-мозъчна травма, счупен крак и гръбначно нараняване. Вторият е с фрактура на крака, а третият - с гръдна травма. Всички те ще бъдат настанени в реанимация.
Видео: "Бултфото"
Сред ранените са и водачите на двете леки коли и автобуса. Зад волана на автобуса бил мъж на 60 години, който е без опасност за живота.
Видео: "Булфото"
От Центъра за градска мобилност съобщиха, че номерът на автобуса е 119, който е на частен превозвач.
Снимка: NOVA
Видео: "Булфото
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