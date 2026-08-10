Българската банка за развитие приключи първата си открита процедура за избор на член на Управителния съвет и изпълнителен директор. След конкурса до Българската народна банка ще бъдат изпратени кандидатурите на Ангел Найденов, Костадин Каранлъков и Надя Кошинска за регулаторна оценка и предварително одобрение.

В надпреварата са участвали общо 27 кандидати с професионален опит в банковия, финансовия, корпоративния и публичния сектор. От ББР посочват, че подборът е извършен по предварително определени критерии и в съответствие с националните и европейските изисквания за кредитните институции. В процедурата са отчетени и препоръки на Сметната палата.

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И тримата избрани кандидати имат над 30 години професионален опит във финансовия сектор.

Ангел Найденов е заемал управленски позиции и има опит в кредитирането, корпоративното банкиране, работата с малки и средни предприятия и финансово-счетоводната дейност.

Костадин Каранлъков също има дългогодишен управленски опит в банковата сфера. Професионалната му биография включва кредитиране, банково обслужване, организация на работните процеси и отношения с клиенти.

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Надя Кошинска е работила на висши ръководни позиции, като експертизата ѝ е насочена към корпоративното банкиране, финансирането на малки и средни предприятия и управлението на кредитни портфейли. Тя има опит и като член на управителни и надзорни органи на кредитни институции.

Тримата са магистри по „Счетоводство и контрол“ от Университета за национално и световно стопанство.

В момента председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на ББР е Ивайло Московски. През февруари правителството в оставка предложи той да стане вицепрезидент на Черноморската банка за търговия и развитие.

Редактор: Цветина Петкова