Парламентът избра Карина Караиванова за подуправител на Българската народна банка (БНБ), ръководител на управление „Емисионно“. В подкрепа на кандидатурата ѝ гласуваха 101 народни представители, 28 бяха "против", а 16 се въздържаха. След това тя положи клетва пред Народното събрание.

Караиванова беше изслушана вчера от парламентарната Комисия по бюджет и финанси.

Кандидатурата ѝ беше представена днес в пленарната зала от гуверньора на БНБ Димитър Радев, който посочи, че тя притежава необходимите професионални качества и институционален опит да изпълнява отговорностите на подуправител на БНБ и ръководител на управление „Емисионно“.

„Убеден съм, че предложеният кандидат ще допринесе за укрепване на институционалната роля на БНБ и за ефективното изпълнение на нейните функции в рамките на еврозоната“, заяви той.

Карина Караиванова е утвърден експерт в областта на публичните финанси и финансовото регулиране, с над 20 години опит на висши позиции в българската държавна администрация и в международни институции.

Тя е магистър по финанси и банково дело с редица професионални квалификации.

Професионалната ѝ реализация включва 7 години представителство на страната ни в Борда на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие. Била е председател на Комисията за финансов надзор, избрана от Народното събрание през 2016 г. Преди това от 2012 г. Караиванова е заместник-министър на финансите и представлява България в управителните органи на ЕИБ, ЕИФ и Черноморската банка за търговия и развитие.

