Снимка: БГНЕС
Председателят на парламента определи певицата като вдъхновение
Браво, DARA / Darina Yotova ! Гордеем се с теб и успеха ти! Това написа председателят на парламента Михаела Доцова във Facebook.
"Ти си пример за човек, който вярва в себе си и в таланта. Вдъхновение, че усилената работа, вярата в мечтите и подготовка винаги дават резултат", сподели още тя. "Ти си вдъхновение за България и доказателство, че всеки българин с усилие и труд може да успее", каза още Дочова.
Редактор: Цветина Петрова
