Тук и сега Деси Банова-Плевнелиева ни среща с Радина Думанян - актрисата, позната ни с драматични, но и с комедийни роли и от сцената, и от малкия екран. Най-често можем да я видим в Пловдивския драматичен театър, а тази година стана носителка на приза водеща женска роля на наградите „Икар“.

Радина Думанян завършва НАТФИЗ в класа на проф. Пламен Марков. Тя споделя, че от този период си спомня само хубавите мигове. Печели „Аскер” за изравяща звезда през 2015 г. и „Икар” за водеща женска роля през 2026 г.

„Нищо не ми тежи, защото не смятам, че нещо кой знае какво се е случило. Успехите са резултат от труда, който аз и колегите ми сме положили”, казва тя за професията си. И допълва още: „Знам какъв човек съм, знам какво искам”.

Теодора Духовникова за любовта, тежките моменти, цената на успеха и чудесата в живота ѝ

Думаян смята, че за публиката изглежда така, сякаш работата на артиста е лесна, но това не е така. „Няма лесна работа, независимо за какво се отнася. Трябва да подхождаш и с уважение към труда на другите”, споделя още тя.

Радина е на мнение, че красотата е свързана с достойнството и затова е доста субективно понятие, „тя не е външна, а е свързана с много други качества”.

Ролите, която силно са повлияла върху нея, са Матилда от „Чиста къща” и Еми от пиесата „Хаос”. Актрисата споделя, че понякога се налага да поставя хора „на мястото им”, като това е полезно за самите тях.

Радина казва още, че се е случвало да излезе на сцена в трудни за нея лични моменти, но въпреки това смята, че „шоуто трябва да продължи”. „Животът е за живите”, казва актрисата. И допълва, че точно сцената успява да ѝ помогне да преглътне някои житейски ситуации и емоции.

Актрисата споделя, че обича планината, защото там е тихо и може да чуеш света около себе си. Също така допълва, че не обича "празни разговори". "Вълнуват ме теми за смисъла на живота, защо сме тук, ще видим ли хората, които сме изгубили", казва още Радина. И допълна, че се старае да гледа на живота по по-философски начин.

Eдно от хобитата на актрисата преди време е било да прави торти, днес обаче не се занимава с кулинария, а предимно със спорт, с това да се среща с ценни за нея хора.

"Няма рецепта за щастие. Животът всеки сам си го прави", казва още Радина.

На финала на предаването тя разказа повече за майчинството и своето дете. "Опитвам се да предавам добродетелите", казва актрисата. И изразява надежда самата тя да се е променила към по-добро.

Целия разговор гледайте във видеото.