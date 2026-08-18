Ще осигурим допълнителна финансова подкрепа за стопаните, които са претърпели щети от природни бедствия. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски на среща със земеделски производители от област Кюстендил.

В срещата участваха също заместник-министрите Красимир Чакъров и Янислав Янчев, председателят на Комисията по земеделие, храни и гори към 52-рото Народно събрание Явор Гечев, кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов и областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов.

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Министър Абровски обясни, че са предприети действия за въвеждането на нова интервенция в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, която ще осигури допълнителна подкрепа за активните земеделски стопани, пострадали от катастрофични събития и природни бедствия. По думите му по този начин ще се обхванат максимално широк кръг земеделски производители, претърпели икономически загуби.

„Интервенцията ще дава възможност за подпомагане при загуби не по-малко от 30 на сто от средногодишната продукция, като целта ни е през следващите три-четири месеца да бъдат изплатени средства на повече земеделски производители, които са претърпели такива щети“, подчерта министърът.

Размерът на загубите ще се изчислява на база предшестващия тригодишен период или от усреднения размер на база три години от предшестващия петгодишен период, като се изключват годините с най-висока и най-ниска стойност, като се предвижда кандидатстването да бъде с облекчени административни условия, като по-голямата част от необходимите данни ще се проверяват по служебен път.

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Помощта е насочена към активни земеделски стопани, като във връзка с компенсирането на земеделските производители министър Абровски припомни, че при настоящите условия по линия на държавната помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природно бедствие, се покриват до 80% от действителните производствени разходи, изчислени по технологична карта.

Министърът на земеделието информира още присъстващите, че се проучват възможностите за разширяване на обхвата на противоградовата защита чрез генератори със сребърен йодид не само в Кюстендилска област, но и в други територии на страната, които към момента не са защитени чрез ракетния способ.

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Той изтъкна, че конкретните действия ще зависят от възможностите на бюджета за 2027 г. и уточни, че в рамките на следващия месец ще има по-голяма яснота за наличния финансов ресурс. „Ако възможностите на бюджета са ограничени, ще се постараем през 2027 г. да стартираме площадките на територията на Кюстендил“, посочи министър Абровски.

Представителите на местната власт и земеделските стопани подчертаха значението на предприетите от държавата действия за компенсиране на щетите от природни бедствия и отбелязаха важността на мерките за превенция на щети от градушки.

Редактор: Никола Тунев