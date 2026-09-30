Темата с връщането на останките на цар Самуил е водеща и за македонските медии. Според някои заглавия актът на Гърция е „тържествено погребване на остатъците от европейските принципи в Южните Балкани“.



Има и твърдения, че костите изобщо не са идентифицирани.

Гърция връща на България останките на цар Самуил

На този фон македонският историк професор Виолета Ачкоска коментира иронично с думите: „И ние трябва да дарим останките на Леонид на Гърция, а тези на хан Аспарух - на България, като знак за „обща история“. Няма значение чии са костите.“

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Редактор: Ивета Костадинова