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Има и твърдения, че костите изобщо не са идентифицирани
Темата с връщането на останките на цар Самуил е водеща и за македонските медии. Според някои заглавия актът на Гърция е „тържествено погребване на остатъците от европейските принципи в Южните Балкани“.
Има и твърдения, че костите изобщо не са идентифицирани.
Гърция връща на България останките на цар Самуил
На този фон македонският историк професор Виолета Ачкоска коментира иронично с думите: „И ние трябва да дарим останките на Леонид на Гърция, а тези на хан Аспарух - на България, като знак за „обща история“. Няма значение чии са костите.“
ВСИЧКО ПО ТЕМАТА ЗА ОСТАНКИТЕ НА ЦАР САМУИЛ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Ивета Костадинова
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