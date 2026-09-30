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Оттеглянето, отпразнувано като победа от Техеран и неговите съюзници, беше договорено преди две години
Днес приключва официално изтеглянето на въоръжените сили на САЩ от останалите им бази в Ирак. С това приключва над 20-годишното американско военно присъствие там.
Оттеглянето, отпразнувано като победа от Техеран и неговите съюзници, беше договорено преди две години, по времето на президента Джо Байдън, и осъществено от администрацията на Доналд Тръмп, въпреки водената война срещу Иран.
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Техеран продължава да упражнява влияние в Ирак. Макар оттеглянето на американските сили да се радва на широка подкрепа сред иракчаните, съществуват опасения, че силите за сигурност, обучени и финансирани от САЩ, все още не могат да защитят страната.Редактор: Цветина Петкова
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