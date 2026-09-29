Зрелищни потоци от лава, изригващи от вулкана Килауеа, озариха нощното небе над Хаваите. Кратерът отново показа засилена активност, изливайки ярък червен стълб разтопена магма.

Вулканът Килауеа изхвърли 6-метров фонтан от лава (ВИДЕО)

Геоложката служба на САЩ (USGS) запази нивото на тревога за Килауеа на „Оранжево/Наблюдение“. Експертите уточняват, че "Епизод 55", което означава "потенциално мащабно изригване на лава във формата на фонтани", ос тава възможен на фона на продължаващото изригване.

Вулканът Килауеа озари нощното небе с огромни фонтани от лава (ВИДЕО)

Килауеа изригва периодично от 23 декември 2024 г. и остава един от най-активните кратери в света.

Редактор: Станимира Шикова