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Това е един от най-активните кратери в света
Зрелищни потоци от лава, изригващи от вулкана Килауеа, озариха нощното небе над Хаваите. Кратерът отново показа засилена активност, изливайки ярък червен стълб разтопена магма.
Вулканът Килауеа изхвърли 6-метров фонтан от лава (ВИДЕО)
Геоложката служба на САЩ (USGS) запази нивото на тревога за Килауеа на „Оранжево/Наблюдение“. Експертите уточняват, че "Епизод 55", което означава "потенциално мащабно изригване на лава във формата на фонтани", ос тава възможен на фона на продължаващото изригване.
Вулканът Килауеа озари нощното небе с огромни фонтани от лава (ВИДЕО)
Килауеа изригва периодично от 23 декември 2024 г. и остава един от най-активните кратери в света.Редактор: Станимира Шикова
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