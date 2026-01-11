Вулканът Килауеа на Хавайските острови впечатли с ново изригване. Кратерът изхвърли 6-метров фонтан от лава, а разтопената магма потече по склоновете му.

Сеизмичната активност се засили през нощта срещу неделя. Това според учените от Геоложката служба на Съединените щати може да бъде сигнал за ново и по-мощно изригване на Килауеа— 40-ото по ред от активизирането на кратера на 23 декември 2024 година.

Зрелищно: Килауеа изхвърли фонтани от лава, високи близо 200 метра (ВИДЕО)

Газовите емисии, които се отделят от вулкана остават високи и водят до образуване на вулканично замърсяване на въздуха по посока на вятъра.

Килауеа изригва през период от малко над две седмици, а изхвърлянето на лава от кратера продължава средно по по-малко от 12 часа. Вулканът, който е разположен в затворена зона на националния парк „Вулкани на Хаваите“, е един от най-активните в света.

Редактор: Станимира Шикова