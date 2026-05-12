Сексуалното и основаното на пола насилие по време на воденото от „Хамас“ нападение срещу Израел на 7 октомври 2023 г., както и срещу заложниците, държани в Газа, е било „систематично, широко разпространено и умишлено“. Това сочи мащабен доклад, публикуван днес от Гражданската комисия за разследване на престъпленията от 7 октомври, предаде израелската новинарска агенция ТПС.

„Видяхме мълчание и отричане и то много бързо отричане, което ме накара да осъзная, че трябва да съберем доказателствата възможно най-бързо“, заяви д-р Кохав Елкаям-Леви, която ръководи комисията.

Докладът от 300 страници се основава на повече от две години разследване. Той включва свидетелства на над 430 оцелели, очевидци, бивши заложници, служители на спешните служби, съдебномедицински експерти и семейства на жертви. Комисията е събрала и архив с над 10 000 снимки и видеоклипа, както и приблизително 1800 часа видеозаписи.

Освободен израелски заложник твърди, че е бил сексуално насилен в плен в Газа

Според доклада разследващите са идентифицирали 13 повтарящи се модела на сексуално насилие на различни места, включително района на музикалния фестивал „Нова“, магистрала 232, земеделски общности и военни бази.Сред документираните обвинения са жестоки убийства и осакатявания, малтретиране и унижения, свързани със сексуално насилие както върху жени, така и върху мъже. Някои от тях са извършвани пред членове на семействата им. Кадрите са били разпространявани и онлайн с цел психологическо въздействие.

В доклада се посочва, че „мащабът, координацията и повторяемостта на действията показват широко разпространена и систематична атака срещу цивилни, при която сексуалното насилие е било умишлено използвано като метод на терор“.

„В продължение на две години изслушвахме оцелели и свидетели, внимателно анализирахме доказателствата и се сблъсквахме с материали, които често надхвърлят човешкото разбиране“, каза Елкаям-Леви. „Работихме за съхраняването на тези доказателства в специален архив за военни престъпления“, допълва той.

Значителна част от доклада е посветена на периода в плен в Газа след нападението от 7 октомври 2023 г. Правният анализ в документа посочва, че описаните действия могат да представляват военни престъпления и престъпления срещу човечеството, а в някои случаи може да отговарят и на критериите за геноцидни действия съгласно международното право, в очакване на допълнителна правна оценка. Комисията призовава за международно признаване на заключенията ѝ и за търсене на правна отговорност от замесените лица. Докладът е разпространен до правителства, парламенти и международни организации.

Близо 1200 души бяха убити, а 251 израелци и чуждестранни граждани бяха взети за заложници в деня на нападението на "Хамас".

Редактор: Цветина Петрова