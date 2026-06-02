Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев намекна за политически чадър над инвеститорите на незаконния комплекс в местността „Баба Алино“. Той уточни, че бизнесменът Олег Невзоров, който е част от тях, вероятно пребивава зад граница.

„Има данни за определена намеса на политическо ниво, но това трябва да го провери председателят на ДАНС, а също и за „пране на пари“, отбеляза той. Относно оттеглянето на заповедта за изгонването на украинския бизнесмен, Демерджиев, каза, че не е спазен нито редът, нито има съответна информация, която да обоснове подобно решение.

Демерджиев потвърди, че по случая се работи и че има множество преписки, които са в различен етап на развитие. Той подчерта, че част от тях вече са внесени в прокуратурата, а други продължават да се проверяват.

Той допълни, че процесът няма да бъде прекратен и че работата по събиране на данни продължава. Министърът акцентира на проблемите в комуникацията и контрола върху обектите, като посочи, че е имало затруднения при достъпа на институции.

„Интересно е, че има данни, че не са били допускани на проверка общински служители. Но в същото време няма данни да се търсили съдействие през цялото това време от страна на полицията“, посочи той

По думите му това е допринесло за забавяне на реакцията и натрупване на нерешени въпроси около контрола върху територията.

След като е било поискано съдействие от МВР, са извършени проверки на място. Демерджиев заяви, че резултатите от тях вече са установени, но работата не приключва дотук. Той подчерта, че институциите ще продължат да действат без ограничения.

Министърът определи случая като част от по-широка проверка, която не се ограничава само до видимото строителство, а обхваща и възможни допълнителни дейности.

„Ние изцяло с помощта на останалите служби изследваме дейността на тези хора (бел.ред. инвеститорите) в България. Искаме да установим дали са замесени или съществува съмнение да са замесени в друга престъпна дейност. Строителството е само върхът на айсберга“, обясни той. територията на страната.

Относно укриването на прокурорския син Васил Михайлов, той съобщи, че баща му е оказвал съдействие, за да не бъде открит.