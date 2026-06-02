"Прогресивна България" оттегли предложенията за увеличаване на тавана на дълга с до 3,8 млрд. евро чрез предложение, внесено между първо и второ четене на законопроекта за промяна на т.нар. Удължителен закон за бюджета.

Константин Проданов заяви по време на днешното заседание на временната Комисия по бюджет и финанси, че заради критиката по отношение на намерението за увеличение и след разговор с финансовия министър Гълъб Донев предложенията се оттеглят.

"Прогресивна България" предлага намаляване на партийната субсидия

От "Продължаваме Промяната" казаха по-рано, че ще дадат предложението за дълга на Конституционния съд, защото такова не трябва да се внася от парламента, а от Министерството на финансите.

За да бъде спазена буквата на закона предложенията за вдигане на тавана на дълга в условията на удължителен бюджет ще бъдат внесени на по-късен етап от Министерския съвет с необходимата обосновка, стана ясно от думите на Проданов.

Не са оттеглени предложенията за отпадане на COVID добавката към новите пенсии, както и за намаляване на партийните субсидии.