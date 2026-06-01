От Община Варна коментираха твърдението на Александър Драгнев, че не е уволнен от кмета Благомир Коцев. Пред NOVA шефът на строителния контрол в общината заяви, че е получил само документ за напускане по взаимно съгласие, който отказал да разпише. От Общината обаче заявиха, че това не е вярно. “Със заповед от 29 май 2026 г. кметът на Община Варна Благомир Коцев е отстранил временно от длъжността директора на дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред" Александър Драгнев”.

Отстраняването, поясняват от Общината, е свързано с дисциплинарно производство, което тече срещу него от 22 април тази година, както и с обстоятелства около работата му по незаконното строителство в местността „Баба Алино“.

Александър Драгнев е бил в отпуск миналата седмица, който е изтекъл в петък, а днес той не се е явил на работа. “Въпреки медийните участия, той днес е представил болничен с дата 01.06.2026г., поради което не може да му бъде връчена заповедта за временното отстраняване.”, пишат още от администрацията на кмета.

Припомняме, че в петък Благомир Коцев съобщи, че четирима служители са уволнени след направена вътрешна проверка. Пропуските им са свързани със забавени и недостатъчно проверки на обектите в местността "Баба Алино", както и със скриването на информация, че проверяващи не са допускани до комплекса от охраната.