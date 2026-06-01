По време на управляващата коалиция ГЕРБ, ДПС "Ново начало", ИТН и БСП те не позволиха изслушване в комисия на председателя на ДАНС Деньо Денев по темата за формацията "Куб" - откъде е дошла и с какво се занимава в България. Бяха провалени 11 заседания по тази точка. Това каза депутатът от „Продължаваме Промяната” и бивш министър на вътрешните работи Бойко Рашков в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той запита защо тези заседания са били проваляни. „За „незаконния град” чух сега. Сигурен съм, че Олег Невзоров не е в страната, това е важен факт, който има връзка със строителството без необходимите строителни книжа", каза още той. По негови думи поведението на ДАНС в този случай също е важно – "колко тази институция е национална сигурност и колко е лично партийна на двама души, ръководители на партии, е въпрос, който се надяваме да изясним".

Рашков разказа, че кметът на Варна Благомир Коцев е задържан като обвиняем, а Невзоров е включен по делото като защитен свидетел. „Невзоров не казва нищо съществено по делото, но той е свидетел. Вероятно очакват от него нещо, което да подкрепи обвинението. Това подкрепя тезата, че става дума за политически процес”, каза още депутатът. И допълни, че не разбира защо и „Възраждане” са се включили в атаката към Коцев.

Рашков каза, че терена, върху който е изграден "незаконния град" в "Баба Алино", е заменен с друг имот, намиращ се във вътрешността на страната, като допълни, че никой към момента не проверява това. Също така беше категоричен, че градът е построен върху горски фонд, което е незаконно.

Рашков каза още, че се правят опити Коцев да бъде изкаран виновен за строителството на „незаконния град”, въпреки че е бил в затвора.

По отношение на посланика на Украйна Олесия Илашчук Рашков заяви, че тя "не е обърнала внимание на дейността на Невзоров, на това, че изгражда малък град, откъде са тези средства и не са ли придобити те от Украйна и внесени по нелегален път". Депутатът допълни, че Илашчук "не се интересува и от това ,че Невзоров не е на фронта с Русия".

„Ние нямахме възможност да поставим тези въпроси на Деньо Денев, предвид съпротивата на управляващата коалиция тогава. Стана публично известно, че най-вероятно Нензоров се занимава с трафик на наркотици, на хора и пране на пари. Тази информация шества из медиите, склонен съм донякъде да вярвам, защото няма разумно обяснение как се изгражда такова селище, което струва стотици милони евро при това с невероятна скорост. Откъде са тези средства”, каза още Рашков.

