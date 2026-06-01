Инцидент в Пловдив по чудо се размина без жертви и пострадали. Изгнило дърво се стовари на оживена алея в централния парк, известен като Цар-Симеоновата градина. Това се е случило на метри от десетки деца и родители, събрали се за Фестивала на знанието и движението.

Васил Попов, организатор на събитието и очевидец на инцидента, разказа в ефира на „Здравей, България”, че е станал свидетел на падането на част от дървото. „Отивах към мероприятието. Бяхме оградили всичко с лента, за да не пресичат хората, и в един момент видях как се свлече част от ствола, дълга седем-осем метра. Свлече се за секунди, никой не можа да реагира. Ако там имаше човек, вероятно щеше да го убие на място“, разказа Попов.

По думите му паркът е охраняема зона с денонощно присъствие на общинска охрана, но реакцията след инцидента била неадекватна. „Първото нещо, което направих, беше да отида до общинска охрана, но не намерих никого. Започнах да звъня на телефона, изписан на будката, но никой не вдигна. След около час дойдох за следващата демонстрация и охранителят седеше на пейката. Обясних му какво е станало, а той ми каза: „Аз какво да направя?““, допълни организаторът.

Според него подобно отношение е недопустимо. „Изключително некомпетентно поведение. Тези хора са тук денонощно и трябва да обезпечават сигурността на този обект. Когато има нещо, което не е в тяхната компетентност, трябва да подадат сигнал“, коментира Попов.

Другият организатор на Фестивала на знанието и движението - Крум Сираков, също станал свидетел на случилото се. „За два дни през фестивала минаха около 100 деца. Ако в момента на падането тук имаше човек, последствията можеше да са фатални“, каза Сираков.

Според него в района има и други дървета и клони, които изглеждат потенциално опасни.

Експертът от Асоциацията на арбористите Иван Деспов коментира, че са необходими по-редовна поддръжка и периодични огледи на място. По думите му важна роля имат и гражданите, които трябва своевременно да подават сигнали при забелязани опасни или компрометирани дървета.

„Този клон е бил загнил в основата си, което най-вероятно е причината за падането му. Това обаче не означава, че цялото дърво трябва да бъде определяно като опасно“, обясни Деспов. „В Пловдив дърветата не се обследват. На публични места е изключително важно състоянието им да бъде проследявано регулярно, за да се установяват навреме потенциални рискове и да се предприемат необходимите мерки“, подчерта експертът.

По думите му в спешен порядък трябва да бъдат изпълнени всички издадени заповеди за сухи и опасни клони и дървета. „Оттам нататък трябва да се обследват в такива паркове дърветата от специалисти. Има достатъчно експертен капацитет“, смята той.

От Община Пловдив коментираха, че общинското предприятие „Градини и паркове“ извършва непрекъснати огледи на дървесната растителност в парковете и градините на града. „Често дърветата, които на пръв поглед изглеждат здрави, се оказват компрометирани отвътре вследствие на гниене, кухини и заболявания, които не могат да бъдат установени само при външен оглед. След експертна оценка в петък в Цар-Симеоновата градина са били премахнати две изсъхнали акации. През тази седмица предстои отстраняването на болен бряст и кестен”, се казва в позиция на Общината. А след кратката буря вчера, разразила се над Пловдив, са били премахнати и три огромни паднали клона в различни точки на града.

