Изгорели са машини за рециклиране, пластмаси и кабели
През почивните дни огромен черен облак беше причината за притеснение от жителите на Стара Загора. Гъстият черен дим се виждаше на повече от 30 километра. А причината за него - пожар в депо за рециклиране на отпадъци. Изгорели са машини за рециклиране, пластмаси и кабели. За щастие, токсичният дим не е попаднал в самия град.
„Според мен за пожара има 2 причини. Едната може да е батерия, която е минала през шредера, а другата – флакон с райски газ, който също е минал оттам, а това води до изригване. За съжаление, разделното събиране в България не е много на почит. Работата тук в депото свършена брилянтно, но една такава човешка грешка се оказва фатална”, посочи председателят на Българска оползотворяваща и рециклираща асоциация Йоана Йончева – Фильова.
Тя отбеляза, че в Германия има доста изгорели фабрики и причината отново са изхвърлени батерии. В момента се водят се преговори с други градове къде да отидат рециклираните отпадъци от Стара Загора.
