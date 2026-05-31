В този час пред Съдебната палата в Бургас започва протест срещу насилието над животни. Той преминава под мотото "Ела, бъди гласът им”, а чрез него организаторите настояват за работеща зоополиция.

Протестът в Бургас е част от националния протест, който се провежда в по-големите градове в страната. Протестиращите настояват за адекватни действия от страна на зоополицията, като служителите ѝ настояват да бъдат обстойно запознати със Закона за защита на животните и да той да бъде прилаган адекватно.

Протест пред Софийския градски съд срещу насилниците на животни

Инициативата е породена от няколко случая на животни, подложени на насилие през последните няколко месеца на територията на област Бургас. Случаите са останали без виновни, казват протестиращите.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA