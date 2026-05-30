-
Кризата с горивата повиши цените и на ученическите екскурзии
-
Мария Лалева: Все повече хора търсят смисъла на думите
-
Освободиха от ареста тримата служители на фирмата, отговорна за строителството в "Баба Алино"
-
Властите в Англия с иновативен метод срещу зачестилите кражби на велосипеди
-
Невронауката влиза в детските градини у нас
-
Спортни новини (30.05.2026 - обедна)
За живота в кюстендилското село Шипочано разказват Кейси и Ангел
Ничия земя и пресечната точка на любовта, ракията от череши, аромата на трюфели и истинските приятели - кюстендилското село Шипочано.
Вече две десетилетия Кейси и Ангел отстояват решението си да останат в България, своето вярване, че ако се трудят – ще успеят и своите намерения – да убедят децата си да живеят у нас. И повечето им мисии са успешни.
„Ничия земя“: Говори докторът по история на Европа Франческо Дал Альо (ВИДЕО)
"Живял съм 10 години извън България и сега вече 20 отново тук, мога да споделя, че вкъщи си е вкъщи. Когато се върнеш в родината, започваш да оценяваш какво си изоставил. Няма как да го осъзнаеш, ако не си се върнал”, споделя Ангел.
"Много млади хора си мислят, че е лесно там, но това не е така. Смятам, че „американската мечта” съществува само във филмите”, казва Кейси.
"Ничия земя": Труден изход (ВИДЕО)
Но през какво трябваше да минат двамата, за да построят живота си така – повече гледайте във видеото.
Последвайте ни