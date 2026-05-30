Модерните технологии ще помогнат да се охранява ключова инфраструктура като подводни кабели
САЩ, Великобритания и Австралия ще разработват съвместно технология за подводни дронове. Това обявиха трите държави след среща на министерско ниво в Сингапур.
Според общото изявление, модерните технологии ще помогнат да се охранява ключова инфраструктура като подводни кабели и ще даде на бойните им флотове допълнителни способности. Дроновете ще са без човешки екипаж и би трябвало да са готови още през 2027 г. САЩ дават 200 милиона долара, Великобритания дава 150 милиона лири.
„Това бързо ще даде на нашите сили най-модерните технологии на бойното поле, тъй като заедно произвеждаме гама от авангардни сензори и оръжейни системи за подводни дронове. Това ще ни даде способността да откриваме, възпираме и се справяме със заплахи, включително за нашите подводни кабели и тръбопроводи, от които зависи толкова голяма част от ежедневието ни”, каза Джон Хийли, министър на отбраната на Великобритания.
