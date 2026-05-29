Коалите могат да издържат на тежките условия в австралийската пустош, но продължителното излагане дори на умерено горещо време може да повиши риска от смъртност, свързана с топлината, съобщиха учени.

Резултатите, базирани на повече от 20 години данни за спасявания на коали, подчертават заплахата, пред която са изправени не само хората, но и дивите животни, тъй като климатичните промени правят горещите вълни по-чести и по-интензивни.

Изследователите са установили, че вероятността възрастни коали да бъдат приети за грижи или да умрат в австралийския щат Нов Южен Уелс се увеличава, когато средните максимални температури за седемдневен период достигнат 27°C.

При 30°C или повече тези рискове „са между 1,5 и 3,5 пъти по-високи в сравнение с условията около 25°C“, заяви Валентина Мела, водещ автор на проучването, публикувано в Biology Letters.

„Нашите констатации сочат, че дори това, което изглежда като умерена топлина, може да се превърне във физиологичен стрес, когато продължи дълго време“, каза Мела от Университета в Сидни пред АФП.

В по-горещите дни коалите регулират телесната си температура, като се притискат към дърветата, за да разсеят топлината, или търсят по-гъста растителност и по-ниски дървета, далеч от пряката слънчева светлина.

Това тревопасно торбесто животно може също да реабсорбира вода от дебелото черво и да произвежда по-концентрирана урина, за да запази хидратацията си, или да позволи на телесната си температура да се променя в зависимост от околната среда в процес, известен като хетеротермия.

Въпреки че могат да оцелеят при температури над 40°C за ограничен период от време, дори продължителното излагане на много по-ниски температури „изглежда значително застрашава здравето и оцеляването им“, обясни Мела.

