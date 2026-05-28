Дан Грийни, писателят, който "предсказа" президентския мандат на Доналд Тръмп в епизод на „Семейство Симпсън“ от 2000 г., обяви, че ще се кандидатира за президент на САЩ на изборите през 2028 година, съобщи The independent.

Носителят на награда „Еми“, който нарича себе си „пророкът“, обяви решението си чрез във видеоклип в Instagram.

Носейки костюм на магьосник с роба и сива брада, Грийни критикува демократите, републиканците, администрацията на Тръмп и милиардерите в началото на видеото.

„Тръмп, Ванс, милиардерите, кариеристите и страхливците и в двете партии обърнаха гръб на Съединените щати“, каза 61-годишният Грийни. Той сподели, че би искал да може да помогне за подобряване състоянието на страната, „но не съм адвокат“. Той продължи: „Аз съм просто самопровъзгласил се за пророк, който е учил право, завършил е, издържал е адвокатската колегия... Чакайте! Аз съм адвокат!“

След това той сваля магьосническия си костюм и обявява, че може да бъде и политик.„Кандидатствам за президент. Моята платформа: Америка за всички. Нека го направим", казва той във видеото.

