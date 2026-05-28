Посещението на Радев в Брюксел акцентира върху средствата по Плана за възстановяване и устойчивост и желанието му да предговори фондовете. Това е добре, но когато Радев трябва да бъде солидарен с общи европейски позиции има основни разминавания. Това каза политологът Цветанка Андреева в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

„В тригодишното забавяне за реализирането на реформите, засягащи Плана за възстановяване и устойчивост, участваха и служебните кабинети на Румен Радев. В този смисъл той също е длъжник на обществото, защото не успяхме да усвоим тези важни средства за нас”, коментира още тя.

Андреева запита как Радев си представя новия баланс с руските интереси. „Той нарича новата си политика рационализация на отношенията с Русия. Каква е тази разионализация срещу агресивната външнополитическа доктрина на Кремъл”, допълни още Андреева.

Политологът коментира и отвеждането за разпит на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн . Тя каза, че тук може да се търси демонстрация – опит да се направи пиар на властта. Според нея това ще доведе до много критики срещу „политиката им на репресия”. „ДПС разчита това като акция по сплашване”, допълни още Андреева. Тя оцени тази акция като грешка, тъй като се „атакува бастиона на ДПС”. „Ако това не е грешка, може да се каже, че е репресия”, подчерта експертът.

Андреева коментира още „града фантом” във Варна. Тя смята, че „няма как една власт да проспи изграждането на такъв град”. И допълни, че отговорността е на местната управа която е позволила да се строят такива обекти. „Виждаме как „Продължаваме промяната” действат панически и се опитват да „изперат” кмета си, който за тях е емблема на антикорупционни практики. Този път пък да не би наистина да излезе виновен - затова направиха много спешен пиар. Това обаче няма как да се скрие – като документи и развитие във времето на този град”, каза още Андреева.

