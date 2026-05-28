Задържаха наркодилър, пласирал в област Бургас. Специализираната акция е проведена на 27 май.

Мъжът е установен в постройка, намираща се на труднодостъпен терен в местността „Бадемите” край бургаския квартал „Рудник“. В помещението, което е използвано за депо за разпространение на наркотици, са открити 10 килограма суха тревна маса марихуана, пакетирана в найлонови разфасовки от по един килограм. Всяка от торбите е била готова за пласиране, а върху разфасовките е имало етикет с надпис, който да показва качеството на марихуаната. В депото са открити още различни количества синтетични наркотични вещества, кокаин и друсан чай. Общата стойност на иззетите наркотични вещества възлиза на над 200 000 евро по цени на съдопроизводството.

Операция „Хидра“: Задържаха над 1000 куриерски пратки с наркотици (ВИДЕО)

Снимка: Апелативна прокуратура – Бургас

По време на задържането си от полицейските служители, мъжът е направил опит да подпали помещението, в което се е намирал самият той, както и подготвените за разпространение наркотици. Благодарение на отличните действия на полицейските служители палежът е бил осуетен.

С постановление на наблюдаващия делото прокурор Мануел Манев на лицето е повдигнато обвинение. Мъжът е задържан за срок до 72 часа. Предстои Окръжна прокуратура-Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.

Снимка: Апелативна прокуратура – Бургас

„Окръжна прокуратура-Бургас ще положи всички усилия за подкрепа на държавната наказателноправна политика за борба срещу производството, държането и разпространението на високорисковите наркотични вещества". С тези думи окръжният прокурор на Бургас - Георги Чинев заяви готовността на ръководената от него институция да сътрудничи и занапред с органите на МВР в обявената като приоритет война срещу наркоразпространителите в страната.

Снимка: Апелативна прокуратура – Бургас

Редактор: Дарина Методиева