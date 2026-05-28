Пожар пламна в хотел в Слънчев бряг, предаде кореспондентът на БТА в Бургас Галя Тенева.
Сигнал в РСПБЗН е подаден в 16:52 ч. Първоначално той е бил за горяща стая в хотела. Изпратен е противопожарен екип.
При пристигането си на място, екипът вероятно ще пристъпи към евакуация на хората от сградата, след което ще прецени дали е необходимо изпращането на допълнителни автомобили, каза за БТА директорът на РСПБЗН – Бургас старши комисар Николай Николаев.
Според първоначалната информация хотелът, в който гори пожар, се намира до хотел „Маджестик“.
